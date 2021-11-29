Еще на год. Путин вновь перенес компенсации по советским вкладам

Срок реализации закона о погашении компенсации по советским вкладам перенесен еще на год. На этот раз — до 2025 года. Указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон, гарантирующий восстановление и сохранность сбережений, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 года — на вклады в организации госстрахования и государственные бумаги СССР и РСФСР, был принят в 1995 году. Согласно нему, все эти вклады считаются внутренним госдолгом и должны быть переведены в целевые долговые обязательства.

Но законов о подобном переводе до сих пор не существует. В связи с этим, а также из-за отсутствия источников финансирования, с 2003 года идет ежегодная приостановка указанного акта.

В сентябре сообщалось, что российское правительство намерено увеличить расходы на обслуживание внутреннего госдолга на 300 миллиардов рублей по сравнению с прошлыми планами.