Россия увеличит траты на обслуживание внутреннего госдолга

Российское правительство намерено увеличить расходы на обслуживание внутреннего госдолга на 300 миллиардов рублей по сравнению с прошлыми планами. Мера обусловлена ростом самих заимствований. Об этом сказано в пояснительной записке к проекту бюджета на следующие три года.

По данным РБК, всего Минфин на обслуживание внешнего и внутреннего госдолга направит около пяти триллионов рублей. По отношению к ВВП этот объем расходов почти не изменится за три года. В 2022 году он составит 1,1%, и 1,2% в последующие годы.

Ожидается, что в 2022 году расходы на госдолг вырастут на 35,9 миллиардов рублей (+2,6%) относительно плановых. В 2023 оду — на 80,1 миллиарда рублей (+5%) и в 2024-м — на 145,9 миллиардов рублей (+8,6%).

При этом по внешнему долгу траты бюджета за три года уменьшатся на 44 миллиарда рублей. Причиной станет укрепление рубля, снижение ставок по внешним облигационным займам и смещение графика платежей по планируемым к размещению евробондам.

Государственный долг России с января 2021 года вырос на 1,48 триллиона рублей и составляет сейчас 20,4 триллиона рублей. По мнению эксперта, его рост не скажется на экономике страны.