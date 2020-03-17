Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в тексте постановления.

Об индексации социальных пенсий министр труда и социальной защиты Антон Котяков объявил во второй половине февраля. Коэффициент установили с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров в прошлом году.

Общая сумма на выплату увеличенных пенсий составит 21,7 миллиарда рублей до конце года. Деньги получат около четырех миллионов российских пенсионеров, которые в силу различных обстоятельств не смогли заработать трудовой стаж для получения страховой пенсии.

Вместе с повышением страховых пенсий увеличатся выплаты для военных, участников Великой Отечественной войны, блокадников, а также пострадавших от радиационных или техногенных катастроф.