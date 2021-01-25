Россиянам объяснили, в какой валюте выгоднее хранить сбережения в 2021 году

Россиянам в 2021 году лучше инвестировать сразу в несколько валют. Среди них также может быть и доллар. Такое мнение в беседе с «360» высказал экономический аналитик Антон Шабанов.

«Самая правильная стратегия при инвестиции в валюте — это делать диверсифицированные корзины. То есть не выбирать валюту или даже две, а лучше разбить по три валюты как минимум. Если взять классический портфель из трех валют — это рубль, доллар и евро», — рассказал он.

Эксперт не выступил ни за одну конкретную валюту, потому что валюты — это очень волатильные активы. Они быстро меняются в стоимости. Причем в любую сторону. Как растут, так и, наоборот, падают.

«Не все клиенты, не все инвесторы хорошо понимают, что эти колебания временные. Да, сейчас вы [возможно] потеряли, но бежать панически все продавать, фиксировать убыток не стоит. Нужно переждать. Чтобы колебание сгладить, нужно инвестировать в какую-то корзину и не выбирать одно-единственное спасение, которое [якобы] позволит заработать все деньги мира», — посоветовал Шабанов.

По его словам, сам по себе доллар не опаснее в 2021 году, чем был раньше. Просто пока американская валюта имеет тенденцию к росту по отношению к рублю. Однако доллар, как и другие валюты, может периодически дешеветь или дорожать.

Ранее управляющий директор НРА Сергей Гришунин предположил, что в этом году жителям России выгоднее будет вкладывать в евро и юань.