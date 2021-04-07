Составлен список вопросов теста для частных инвесторов

Центробанк России получил от финансовых ассоциаций, представляющих интересы банков и брокеров, список вопросов, на которые должны будут ответить частные инвесторы для того, чтобы получить доступ к сложным инструментам. Представители регулятора считают, что список будет дополнен и, возможно, доработан.

Как стало известно РБК, участники рынка направили в Банк РФ базовые стандарты защиты прав и интересов физических и юридических лиц. В них есть вопросы для тестов на знание рисков сложных финансовых инструментов. Подготовленный Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальной финансовой ассоциацией (НФА) документ будет рассмотрен 14 апреля на заседании комитета Банка России по базовым стандартам для брокеров.

Тест рассчитан на клиентов брокеров, которые захотят купить сложные активы. Вопросы обсуждают уже около года, предложенный вариант будет финальным, но не окончательным. В комитете по стандартам по брокерской деятельности при ЦБ считают, что в тесте должно быть не менее 11 вопросов, сейчас их всего семь.

В существующем варианте три вопроса относятся к блоку «самооценка» и четыре — к блоку «знания». В Центробанке считают, что оценивающие опыт клиента вопросы не должны иметь превалирующего значения.

«С учетом этого можно снизить вес ответов на вопросы самооценки, увеличив вес ответов на вопросы в части знания финансовых инструментов», — говорится в докладе ЦБ.

В Чувашии подобное тестирование успешно прошли 30% участников из числа магистров экономических вузов. Это говорит о том, что вопросы не так уж просты.

«Уровень сложности тестов мы считаем оптимальным — он дает участникам четкое представление о том, насколько они понимают суть инструмента и его риски. Тестирование выполняет важную социальную функцию — оно способно обезопасить от ненужных потерь», — сказал президент НФА Василий Заблоцкий.

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий предложил частным инвесторам с небольшими деньгами обратить внимание на готовые решения в сфере коллективных инвестиций.