Экономист подсказал, куда можно выгодно инвестировать небольшую сумму денег в рублях

Частные инвесторы с небольшими деньгами могут обратить внимание лучше на готовые решения в сфере коллективных инвестиций. Это открытые или биржевые паевые инвестиционные фонды. Об этом рассказал управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

Он объяснил, что открытые фонды — активно управляемые. Их структура меняет в зависимости от того, что происходит на рынке. Биржевые же фонды следуют индексу на выбранный класс активов.

«В ближайшее время мы увидим формирование новых услуг, таких как покупка паев „на сдачу“, когда, например, происходит округление чека за ресторан, а на разницу автоматически приобретаются паи», — заявил Русецкий в интервью агентству «Прайм».

Отдельные облигации можно купить примерно за одну тысячу рублей. Цена акций может начинаться от четырех копеек, например акция ВТБ, и заканчиваться 146 тысячами рублей — как акция компании «Транснефть». Таким образом человек может сделать себе дифференцированный портфель. В нем будет около 20-40 позиций.

Систематическое инвестирование, то есть довнесение средств, это — один из лучших механизмов накопления на долгое время, считает эксперт.