Сокращенные на работе россияне получили право на досрочную пенсию

Россияне, уволенные в ходе сокращений в предпенсионном возрасте, могут с этого года выходить на пенсию на два года раньше. Такова суть вступающего в этом году в силу закона, который опубликован на сайте Кремля.

То же самое возможно в случае, если организация была ликвидирована. При этом мужчины должны иметь 25 лет страхового стажа, а женщины - 20.

Кроме того, с 1 января в России страховые пенсии проиндексированы на 5,9%, а пенсии по инвалидности будут давать в беззаявительном порядке.

Право на страховую пенсию в 2022 году женщины имеют с 56,5 года, а мужчины — с 61,5. Для получения страховой пенсии также необходим определенный стаж и величина пенсионного коэффициента. В 2022 году они должны составлять не менее 13 и 23,4 соответственно.

Социальные доплаты также получат россияне, пенсии которых оказались ниже нового прожиточного минимума — 14 009 рублей. В каждом случае расчет будет производиться индивидуально.