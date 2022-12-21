Деньги 21 декабря 2022, 19:56 Снятие блокировки Бельгией с российских активов опровергли Зампред ЦБ Чистюхин: Бельгия не выдала разрешения на разблокировку активов НРД РИА «Новости»

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Зарегистрированная в Бельгии расчетно-клиринговая система Euroclear пока не дала согласия на снятие блокировки с активов российского Национального расчетного депозитария (НРД). Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил первый заместитель председателя Центробанка России Владимир Чистюхин.

Он напомнил, что накануне стало известно, что правительство Люксембурга сняло заморозку с российских активов, ранее подпавших под санкции в рамках общей лицензии Евросоюза.

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«Сегодня есть только люксембургская лицензия, бельгийской пока нет», — подчеркнул Чистюхин.

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Представитель Центробанка добавил, что пока неизвестно, когда она появится и в каком виде.

Минфин Люксембурга снял блокировку с активов, ценных бумаг и купонного дохода российских инвесторов, которые хранились на счетах НРД в международной расчетной системе Clearstream. По данным СМИ, речь идет о 4,3 миллиарда евро. На счетах бельгийской Euroclear стоимость замороженных активов на порядки больше.

В решении властей Люксембурга говорится, что все расчеты по заблокированным счетам нужно завершить до 7 января 2023 года.

Первый заместитель председателя Центробанка России Чистюхин подчеркнул, что в НРД решают, как уложиться в короткий срок, чтобы перевести ценные бумаги в другие депозитарии, чтобы вернуть российским инвесторам право ими распоряжаться.

Европейские депозитарии прекратили работать с НРД в марте, а в июне Евросоюз ввел санкции против российской расчетной системы. Осенью Еврокомиссия разрешила отдельным странам — членам ЕС до 7 января окончательно решить вопрос по сделкам и контрактам с НРД, заключенным до введения санкций.