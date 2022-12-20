20 декабря 2022, 22:56
Люксембург разрешил разморозить активы российских инвесторов
Минфин Люксембурга разрешил разморозить активы российских инвесторов
Минфин Люксембурга разрешил на время разблокировать активы российского Национального расчетного депозитария. Постановление опубликовали на сайте ведомства.
Как пояснили в документе, в последней редакции девятого пакета антироссийских санкций предусматривается возможность разморозки активов, необходимых для торговли удобрениями и торговли сельскохозяйственной продукцией.
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В связи с этим министерство разрешило разблокировать активы российской структуры, внесенной на 101 строчку санкционного списка. Решение будет действовать до 7 января 2023 года. Под 101 номером в перечне стоит Национальный расчетный депозитарий.
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Разрешение Минфина Люксембурга означает разблокировку активов НРД в системе Euroclear, которая находится в юрисдикции страны. Депозитарий сможет вывести из системы свои активы, не находящиеся под санкциями Евросоюза. НРД входит в структуру Московской биржи. Летом он попал под ограничительные меры, что привело к массовой блокировке средств российских инвесторов.
Евросоюз ввел девятый пакет антироссийских санкций 16 декабря.
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