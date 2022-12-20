Деньги 20 декабря 2022, 22:56 Люксембург разрешил разморозить активы российских инвесторов Минфин Люксембурга разрешил разморозить активы российских инвесторов РИА «Новости»

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Минфин Люксембурга разрешил на время разблокировать активы российского Национального расчетного депозитария. Постановление опубликовали на сайте ведомства.

Как пояснили в документе, в последней редакции девятого пакета антироссийских санкций предусматривается возможность разморозки активов, необходимых для торговли удобрениями и торговли сельскохозяйственной продукцией.

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В связи с этим министерство разрешило разблокировать активы российской структуры, внесенной на 101 строчку санкционного списка. Решение будет действовать до 7 января 2023 года. Под 101 номером в перечне стоит Национальный расчетный депозитарий.

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Разрешение Минфина Люксембурга означает разблокировку активов НРД в системе Euroclear, которая находится в юрисдикции страны. Депозитарий сможет вывести из системы свои активы, не находящиеся под санкциями Евросоюза. НРД входит в структуру Московской биржи. Летом он попал под ограничительные меры, что привело к массовой блокировке средств российских инвесторов.

Евросоюз ввел девятый пакет антироссийских санкций 16 декабря.