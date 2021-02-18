ВВП России в январе снизился на 2,4%

В январе 2021 года ВВП России в годовом выражении сократился на 2,4%. Восстановление потребительской активности в начале года оказало поддержку ВВП.

Соответствующие сведения представило Минэкономразвития РФ в обзоре «Картина деловой активности. Февраль 2021 года», сообщил ТАСС.

В министерстве заметили, что оценка отличается от более ранних данных Росстата: он указал на снижение ВВП на 3,1% по итогам 2020-го в годовом выражении.

Поддержку макроэкономический показатель в начале года получил благодаря восстановлению потребительской активности. Например, в январе снижение оборота розничной торговли замедлилось на 0,1% в годовом выражении. В декабре 2020-го отмечалось падение на 3,6%.

В Минэкономразвития заметили, что спрос на непродовольственные товары впервые с апреля вырос на 0,9% в годовом выражении. Показатель месяцем ранее был на 2,6% в минусовом значении. В продовольственном сегменте в январе снижение спроса в январе составило 1%. Это минимальное значение за 10 месяцев. В декабре оно равнялось 4,5%.

В министерстве обратили внимание на постепенное улучшение динамики платных услуг населению. Оборот общественного питания тоже растет. Свою роль в этом сыграло ослабление карантинных ограничений в ряде российских регионов.