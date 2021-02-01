Росстат оценил спад экономики в стране

Этот год был тяжелым не только из-за коронавирусных ограничений, но и из-за огромного спада спроса на нефть. Экономика сократилась, по данным Росстата, на 3,1%. Данная оценка была более оптимистичной, чем прогнозы правительства и оценка зарубежных экспертов.

Прошлогоднее торможение экономики стало максимальным за последние 11 лет. Сильнее ВВП снижался только в 2009 году — на 7,8%.

Минэкономразвития предполагало, что спад российской экономики приблизится к четырехпроцентному рубежу — 3,9%, Банк России прогнозировал 4-5%, «Центр развития» НИУ ВШЭ — 4%, Международный валютный фонд и британская Oxford Economics говорили о цифре 3,6%.

Наибольший спад показали гостиницы и рестораны (-24,1%), культура и спорт (-11,4%), транспорт (-10,3%), бытовые услуги (-6,8%), добыча полезных ископаемых (-10,2%).

В плюсе оказались такие области, как финансы и страхование (на 7,9%), здравоохранение и соцуслуги (на 0,3%), информация и связь (на 0,2%).