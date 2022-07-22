Снижение ключевой ставки назвали ожидаемым шагом

Центробанк снизил ключевую ставку до 8%. Удивляться этому решению не стоит — его планировали, пояснил в беседе с «360» экономист, специалист по производным финансовым инструментам и трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко.

Основной задачей ЦБ, напомнил он, является поддержание баланса экономики. При понижении ставки речь идет и о снижении рисков внутри страны. Мера влияет и на ослабление национальной валюты.

«Ни для кого не секрет, что рубль значительно укрепляется в связи с нынешней экономической моделью. [Ставку понижают,] чтобы его сбалансировать на бюджетные показатели, в отметку выше 60 [рублей], которая всех устраивает с точки зрения бюджетирования, — это основная задача», — сказал Зайченко.

После снижения ставки рублевые кредиты, скорее всего, станут доступнее. А вот на вкладах ситуация отразится вряд ли — для этого нужен долгосрочный прогноз.

«Если такая ставка останется больше 90 дней, то начнут меняться и вклады», — допустил экономист.

Валютные ограничения, предположил он, продержатся достаточно долго. В том числе для поддержки рубля.

«Нужно, чтобы часть основных валютных сбережений в стране, с одной стороны, оставалась, а с другой — чтобы был некий поток на возрастание импорта, прежних объемов которого пока нет. И в ближайшее время, скорее всего, не будет. Поэтому это может как до конца года остаться, так и дольше», — сказал Зайченко.

Говорить про фактический запрет доллара, заметил он, смысла нет, поскольку такой шаг не имеет смысла.