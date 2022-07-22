Финансовый консультант объяснил, на что повлияет снижение ключевой ставки

Финансовый консультант Василий Еременко обсудил с РИАМО решение российского Центробанка снизить ключевую ставку до 8%.

Специалист заметил, что решение регулятора повлияет на стоимость кредитов и снижение ставок по вкладам. Отмечается, что это поможет в развитии экономики.

«Бизнес, как правило, работает через кредитное финансирование. Предприниматели смогут получить кредит более дешево и это поспособствует развитию и оживлению экономики в существующих условиях», — объяснил Еременко.

По его словам, со снижением ставок по вкладам начнется поиск альтернатив для вложений. Например, люди, державшие вклады в банках, могут переключиться на бизнес или фондовый рынок.