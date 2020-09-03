СМИ узнали об идее продлить бизнесу каникулы на фоне COVID-19

Меры, направленные на поддержку бизнеса во время пандемии, попросили продлить. Речь идет об отсрочке по налогам для малых и средних предприятий, кредитных каникулах и моратории на банкротство.

Письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина отправил уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов, сообщил сайт РБК со ссылкой на текст документа.

Бизнес-омбудсмен указал, что 67% российских компаний зафиксировали падение спроса на товары и услуги. По мнению Титова, есть риск всплеска банкротств. Дальнейшая экономическая активность тоже будет снижаться.

Омбудсмен считает, что до конца 2021 года нужно продлить отсрочки по налогам и взносам, установленные для малого и среднего бизнеса из пострадавших от коронавируса отраслей. Имеются в виду выплаты, срок по которым уже наступил или наступит в 2020 году.

На не вошедшие в перечень предприятия отсрочку тоже нужно распространить: дать ее тем, кто потерял за второй и третий квартал 2020 года 30% выручки, по сравнению с четвертым кварталом в 2019-м и первым — в 2020-м.

Кредитные каникулы малому и среднему бизнесу, как отметил омбудсмен, тоже стоит продлить — на три-шесть месяцев. Как и мораторий на банкротства для таких предприятий. В качестве альтернативы Титов предложил упрощенную процедуру банкротства для тех предпринимателей, кто пострадал от последствий пандемии COVID-19.