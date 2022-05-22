СМИ узнали о падении продаж российских застройщиков до 99% в апреле

В апреле продажи российских девелоперов резко пошли вниз. По данным «Известий», которые ссылаются на информацию системы мониторинга и анализа новостроек bnMap.pro, в некоторых городах продажи упали на 99%.

Именно такой уровень снижения продаж наблюдается в Волгограде. Практически не отстает Казань — продажи снизились на 98%, и Курган — снижение на 97%. Падение в районе 90 — 76% наблюдалось в Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе, Новосибирске, Екатеринбурге, Севастополе, Нижнем Новгороде и Тюменской области.

В Москве и Санкт-Петербурге уровень продаж в апреле снизился на 46% и 59%, соответственно. Это наименьшие показатели по всей России. При этом в большинстве случаев квартиры покупают с помощью ипотеки — в отдельных регионах такой способ приобретения жилья выбирают до 100% покупателей.

Ранее сообщалось, что россияне стали активно скупать самые дешевые частные дома и участки. Спрос на загородную недвижимости и земли подскочил на 30%, заявили участники рынка. По словам экспертов. россияне стали выбирать дома, построенные более пяти лет назад. Тогда строительство обходилось дешевле. Также спросом пользуются земли садовых некоммерческих товариществ (СНТ) и участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).