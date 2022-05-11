Россияне стали скупать самые дешевые дома и участки

Россияне стали активно скупать самые дешевые частные дома и участки. Спрос на загородную недвижимости и земли подскочил на 30%, заявили участники рынка.

Повышение спроса на самые бюджетные дома и участки произошло с января по апрель 2022 года, сообщили «Известия». Цифры выросли на 25-30% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Стоимость приобретенных объектов упала на 15-20%.

Жители страны стараются найти максимально бюджетные варианты. По словам руководителя центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антона Саукова, сейчас средний ценник на рынке выше на 9% по сравнению с прошлым годом.

«Основной мотив покупки недорогого участка земли — инвестиционная неопределенность. А наши сограждане неплохо относятся к инвестированию в недвижимость, и, если средства не позволяют вложиться в квартиру, люди покупают землю», — пояснил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Как отметил Сауков, россияне стали выбирать дома, построенные более пяти лет назад. Тогда строительство обходилось дешевле. Также спросом пользуются земли садовых некоммерческих товариществ (СНТ) и участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).