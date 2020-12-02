Зарубежные игрушки могут подорожать или закончиться в России. Что под угрозой?

Накануне Нового года в России может возникнуть нехватка иностранных игрушек. Из-за пандемии импортеры не успели заполнить склады товарами. Дефицита можно избежать, если таможня пустит продукцию по «зеленому коридору». Но даже в этом случае подорожают игрушки вроде конструкторов и управляемых машинок.

В России может возникнуть дефицит игрушек, сообщили «Известиям» в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ). Из-за коронавируса китайские и другие производители приостанавливали выпуск продукции. А после рестарта стали экспортировать ее по квотам, а не по конкретным заказам. Плюс пандемия вызвала логистические проблемы с импортом. Из-за всего этого на складах российских продавцов нет нужного предновогоднего запаса.

В России проблемы с производством высокотехнологичных игрушек — их делают недостаточно, рассказала «360» президент АИДТ Антонина Цицулина. В первую очередь это радиоуправляемые игрушки, конструкторы, электротранспорт, товары глобальных брендов и даже мягкие игрушки, особенно маленькие, — их делают единичные отечественные фабрики. Кроме того, в стране недостаточно заводов, которые делают кукол. Большую часть героев популярных мультфильмов импортируют из других стран.

«Проблема типична не только для России. Наши коллеги в разных странах говорят о том же. Китай является мировым лидером в производстве детских товаров и игрушек. У нас 77% игрушек зарубежного производства, из них 65% делаются в Китае. Проблемы, связанные с зарубежными игрушками, в первую очередь связаны с остановкой производств в Китае [из-за пандемии]», — пояснила Цицулина.

Таможенная очистка

Сейчас на границе стоят крупные партии игрушек. Их растаможка занимает много времени. Ввозные документы, компанию-импортера и так далее проверяют фактически вручную. Но у ФТС есть упрощенный и более быстрый режим проверки. Если получится пустить игрушки по «зеленому коридору», то это ускорит попадание скопившихся на границе товаров в магазины, сообщила «360» президент АИДТ Антонина Цицулина.

«Мы очень на это надеемся. За текущий год и в последние три года сильно, очень сильно выросла автоматизация этого процесса. В цифровом выпуске есть процедуры, по которым это [растаможивание] можно делать за минуты. Мы попросили рассмотреть возможность, учитывая пандемию, ограничения, по возможности ускорить эти процедуры», — заключила она.

В АИДТ говорят о создании для них льготного режима прохождения границы. Но таможенные процедуры одинаковы для большинства импортных товаров, заявила «360» члена президиума Ассоциации экспортеров и импортеров Ирина Заседатель. И опытные поставщики прекрасно знакомы с этой схемой и временем, за которое партия проходит таможенную очистку.

Затяжки происходят, если грузы идут по заниженной стоимости, а с игрушками такое случается. В этом случае таможенники подозревают, что данные в декларации недостоверны для неуплаты пошлин. Тогда ФТС запрашивает дополнительные бумаги для подтверждения низкой стоимости. Если на руках у импортера их нет, он может внести обеспечительный платеж, забрать товар для реализации, донести бумаги позже и получить деньги назад.

«Ни для кого никаких послаблений нет, никто на слово никому не верит. Никаких законодательных поблажек в этом месте просто быть не может. Все будут оформляться по закону, а они — вне закона? Может, их еще не досматривать тогда?» — подчеркнула Заседатель.

Избежать досмотра могут только те товары, которые ввозят уполномоченные экономические операторы и специализированные участники программы «Зеленый коридор». Но они не будут рисковать лицензиями и ввозить игрушки: даже пересорт в партии товаров, в котором импортер не виноват, уже считается нарушением.

А китайские заводы не работали только во время местного Нового года (в феврале) и месяц-полтора во время пандемии в районе Уханя. После этого предприятия, где была приостановка, работали в усиленном режиме, чтобы наверстать упущенное.

Запасы на складах

Судя по текущим запасам, нехватки игрушек у продавцов не предвидится, заявил Карпов. Отдельную роль играет снизившийся из-за падения доходов спрос на детскую продукцию. Какие-то товарные категории в этой сфере могут просесть, но на общем фоне заметно это не будет, пустых полок россияне не увидят. К тому же у россиян сейчас просто нет денег на дорогие товары. Даже прошедшая черная пятница с ее скидками оказалась на 40% менее прибыльной, чем в 2019 году.

Меркетплейсы не предупреждали о дефиците игрушек, рассказала «360» представитель Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Наталья Галкина. Жалобы на недостаток товаров на складах ретейлеров в АКИТ пока не поступали. Что касается просадки спроса, то интернет-торговли эта проблема не коснулась. Онлайн-продажи в черную пятницу выросли на 80% — с 22,3 до 39,7 миллиарда рублей (без учета возвратов) в сравнении с 2019 годом.

Поэтому и на игрушки к Новому году, считает она, деньги будут. Доходы у людей просели, но и путешествий сейчас стало гораздо меньше. «Маркетплейсы говорят, что в принципе, начиная с 15 ноября, люди начали делать заказы на новогодние подарки. Традиционно пользуются спросом детские игрушки, развивающие игрушки, конструкторы всевозможные, железные дороги уже начинают потихоньку заказывать», — отметила Галкина.

Изменения цен

В АИДТ не уверены, что из-за возможного дефицита цены на игрушки вырастут. Из-за пандемии доходы и покупательская способность упали, люди экономят, планируют бюджет, избегают лишних трат. Если ретейл задерет цены, купить товары смогут еще меньше россиян. Пока данные Росстата и проведенного совместно со Сбербанком исследования, говорит Цицулина, роста цен не фиксируют.

«Сейчас скорее, наоборот, проходят распродажи. „Черная пятница“ прошла достаточно успешно, мы не видим сейчас значительного повышения цен. Но будем смотреть в новом сезоне. Сейчас приходят товары, которые были заказаны давно, которые мы ждали не в декабре, а в июле–августе», — сказала она.

А вот президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов роста цен не исключает. В беседе с «360» он напомнил, что импортные игрушки покупают за валюту, а рубль в 2020 году сильно просел. Другое дело, что подорожание будет замедленным. Это связано с тем, что закупки производятся заранее, для каждого рынка формируются свои оптовые цены. Плюс никто из продавцов не будет задирать розничные так, чтобы покупатели побежали к конкурентам. Ретейлеры смотрят друг на друга, мониторят стоимость и корректируют свои цены.

«Игрушки, конечно, подорожают. Но какого-то заметного, серьезного роста не будет. Поставщики цены на прежнем уровне сдерживать не могут, они покупают товар по новой цене, хотя и ищут тех, кто может производить по более доступной цене. Но изменение не будет галопирующим: при низкой базе спроса сильно повышать цены неразумно», — заключил Карпов.