СМИ: ЦБ выступил за идею пенсионного налогового вычета

Налоговые льготы для россиян, которые копят средства на старость самостоятельно, хотят увеличить. Центробанк готов поддержать инициативу и пообещал представить конкретные параметры для обсуждения.

Отдельный пенсионный налоговый вычет по аналогии с существующим для вкладывающих деньги в индивидуальные инвестиционные счета граждан предлагали ввести неоднократно, напомнила газета «Известия». К ЦБ с этой идеей обращались Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).

Сейчас эта категория россиян может претендовать на социальный налоговый вычет. Максимум, от которого исчисляют сумму, — 120 тысяч рублей в год. Верхняя планка выплаты — 15,6 тысячи рублей.

Лимит предложили повысить до 400 тысяч рублей или до 6% от зарплаты. Кроме того, его можно выделить в отдельный налоговый вычет. И ежегодно получать со взносов в НПО до 52 тысяч рублей.

Реализация инициативы, предположили в Центробанке, поможет выровнять конкурентные условия для финансовых организаций. А у россиян будет выше стимул формировать долгосрочные сбережения.

Эксперты заметили, что одних налоговых преференций для полноценной мотивации граждан недостаточно.