СМИ: Telegram впервые разместил на рынке облигации на $1 млрд

Компания Telegram Group разместила на рынке свои бонды — пятилетние валютные облигации под 7% годовых. Руководство холдинга планирует через них привлечь инвестиции на миллиард долларов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник.

По данным источника, номинал одной облигации составил тысячу долларов, а купонный период — полгода. Первые бонды появились на рынке на прошлой неделе.

«Изначально компания позиционировала, что может разместить более одного миллиарда долларов, а ориентир по купону составлял 5–7%. То, что ставка в итоге составила 7%, <…> означает, что спрос был умеренным», — рассказал РБК заместитель директора инвестиционного департамента UFG Wealth Management Евгений Пундровский.

В середине февраля СМИ сообщили о том, что Telegram собирается выставить на рынок свои облигации. Мессенджеру понадобились деньги на развитие и погашение долга за блокчейн-платформу TON. Тогда источники на финансовом рынке рассказали, что российские инвесторы уже начали получать предложения вложиться в бумаги компании. Бонды Telegram собирался предлагать ограниченному кругу инвесторов.