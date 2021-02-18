СМИ: Telegram привлечет $1 млрд через облигации

Руководство Telegram решило распространить свои облигации среди избранных инвесторов на сумму миллиард долларов. Мессенджеру нужны деньги на развитие и погашение долга за блокчейн-платформу TON. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Как рассказали изданию три источника на финансовом рынке и источник, знакомый с ситуацией, российские инвесторы уже начали получать предложения вложиться в облигации. В Telegram эту новость никак не прокомментировали.

Один из собеседников «Коммерсанта» уточнил, что Telegram предлагает свои бонды ограниченному кругу инвесторов. Минимальное вложение в ценные бумаги мессенджера составляет 50 миллионов долларов. Эту сумму могут снизить до 10 миллионов долларов.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров анонсировал монетизацию мессенджера. По его словам, она будет происходить незаметно для многих пользователей, так как все текущие сервисы останутся бесплатными. Брать деньги планируют за новые функции с бизнеса.

По данным аналитической платформы Sensor Tower, Telegram стал самым популярным неигровым приложением в мире в январе 2021 года. Его скачали и установили 63 миллиона раз — это почти в четыре раза больше, чем годом раньше.