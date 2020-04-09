СМИ: Саудовская Аравия отказалась сокращать добычу нефти на уровне России

Власти Саудовской Аравии готовы сократить добычу нефти на четыре миллиона баррелей в сутки, но только если считать от апрельских уровней. А это 12,3 миллиона баррелей. В апреле королевство добавило на рынок 2,7 миллиона баррелей в день. Это означает, что сокращение составит всего около 1,3 миллиона.

В России согласились уменьшить нефтяную добычу на 1,6 миллиона. Однако Саудовская Аравия потребует больше, уверены эксперты.

Встреча ОПЕК+ проходит сегодня в режиме видеоконференции. На нее приглашены и те, кто не является государством-экспортером.

Накануне пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о позиции России на встрече стран ОПЕК+. По его словам, наша страна выступает за «совместные и скоординированные» действия стран-участников ОПЕК+. Они необходимы, чтобы стабилизировать мировой рынок.