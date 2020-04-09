    09 апреля 2020, 17:42

    СМИ: Саудовская Аравия отказалась сокращать добычу нефти на уровне России

    Эля Данилюк

    В Саудовской Аравии не готовы сокращать добычу нефти на том уровне, который требуют от России. Максимум, на что могут пойти власти — сокращение на четыре миллиона баррелей в сутки, причем от уровня в 12,3 миллиона. Об этом сообщил ряд СМИ со ссылкой на источники.

    Власти Саудовской Аравии готовы сократить добычу нефти на четыре миллиона баррелей в сутки, но только если считать от апрельских уровней. А это 12,3 миллиона баррелей. В апреле королевство добавило на рынок 2,7 миллиона баррелей в день. Это означает, что сокращение составит всего около 1,3 миллиона.

    В России согласились уменьшить нефтяную добычу на 1,6 миллиона. Однако Саудовская Аравия потребует больше, уверены эксперты.

    Встреча ОПЕК+ проходит сегодня в режиме видеоконференции. На нее приглашены и те, кто не является государством-экспортером.

    Накануне пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о позиции России на встрече стран ОПЕК+. По его словам, наша страна выступает за «совместные и скоординированные» действия стран-участников ОПЕК+. Они необходимы, чтобы стабилизировать мировой рынок.