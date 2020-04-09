Песков рассказал о позиции России на встрече стран ОПЕК+

Россия выступает за «совместные и скоординированные» действия стран-участников ОПЕК+. Они необходимы, чтобы стабилизировать мировой рынок.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова процитировало РИА «Новости».

Песков напомнил, что 3 апреля президент России провел совещание с руководством профильных ведомств — Министерством энергетики и главами нефтяных компаний страны. Он отметил, что позиция страны должна быть ясна — после заявлений Путина и министра энергетики Александра Новака.

Поэтому наша позиция ясна — Россия выступает за совместные скоординированные действия в интересах стабилизации мирового рынка энергоносителей Дмитрий Песков.

Он отметил, что все цифры Владимир Путин уже называл, поэтому нет смысла их повторять. Остальные нюансы, по словам пресс-секретаря президента, будут обсуждать во время рабочего процесса на телеконференции. Песков призвал сперва ее дождаться, а уже потом задавать вопросы.

Пресс-секретарь президента отметил, что Москва ожидает участия в сделке со стороны всех основных стран, которые производят нефть. Он не стал отвечать на вопрос, считает ли Россия ошибкой отказ сократить добычу сырья во время прошлого заседания ОПЕК+. Свое нежелание говорить про это пресс-секретарь объяснил близостью предстоящей встречи.

Переговоры по сокращению добычи нефти между участниками ОПЕК+ и другими нефтедобывающими странами начнутся 9 апреля. Соглашение, которое они заключали ранее, распалось в марте 2020 года. В результате цена на нефть Brent снизилась до рекордных показателей за последние 18 лет.