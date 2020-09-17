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    17 сентября 2020, 08:45

    СМИ: Росрыболовство попросило упростить экспорт живых крабов

    Александра Ломейко

    Вывоз живых крабов из России хотят упростить. Сейчас для этого нужно оформлять лицензию: схема для компаний неудобна и приводит к финансовым потерям — до двух миллиардов рублей в год.
    СМИ: Росрыболовство попросило упростить экспорт живых крабов

    Росрыболовство подняло вопрос упрощения процедуры на совещании в Минпромторге, сообщил сайт РБК со ссылкой на собственный источник.

    Сейчас экспортеры вынуждены получать дополнительную лицензию. Из-за этого препятствия крабы и морские ежи до перегрузки конечному потребителями живыми не доезжают. Документ, который выдают в Минпромторге и согласовывают в Росприроднадзоре, является обязательным для вывоза всех диких животных с территории РФ.

    Росрыболовство предложило полностью отменить лицензию для живых промысловых объектов, в том числе и крабов. В ведомстве заметили, что лишний административный барьер добросовестным участникам рынка только мешает.

    Ко всему прочему, регулирование промысла закреплено на законодательном уровне. Контроль над ним ведут само Росрыболовство и погранслужба ФСБ. Специальные сертификаты подтверждают законность каждой партии, которую вывозят за рубеж.

    Срочной мерой стало бы исключение для живых крабов, которое можно внести в административный регламент Росприроднадзора. Представители отрасли заметили, что из-за ожидания лицензии груз простаивает, что ведет к потере до двух миллиардов рублей в год.

    Добытые в России крабы в основном идут на экспорт. Больше трети улова отправляют за границу именно живыми.

    Новости SMI.FM