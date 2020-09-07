Торговля между Россией и Китаем сократилась на 3,2% за восемь месяцев

Объем товарооборота между Россией и КНР сократился на 3,2% и достиг 68,62 миллиарда долларов. Падение наблюдалось в течение восьми месяцев — с января по август.

Экспорт в Россию сократился на 0,8%. Сейчас он составляет около 31 миллиарда долларов. При этом импорт российских товаров и услуг в Китай упал еще сильнее — на 5,2%. Он достиг отметки 37,5 миллиарда долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Начиная с 2016 года объем товарооборота между Китаем и Россией рос. Например, в 2019 году он увеличился на 3,4% и достиг 111 миллиардов долларов. Самый большой рост наблюдался по итогам 2017 года — тогда торговля между двумя странами увеличилась на 27,1%.

В целом внешний товарооборот Китая сократился на 3,6% за восемь месяцев текущего года. Торговля с США упала на 3,5%. При этом экспорт в Америку уменьшился на 3,6%, а импорт в Китай — на 2,9%. В 2019 году товарооборот между США и Китаем уменьшился на 14,6%.

Мировую экономику ждут новые проблемы из-за пандемии коронавируса. Несмотря на пиковые показатели в США, Китае и других странах, кризис еще не закончился, потому что иссякают средства на поддержку бизнеса и работников.