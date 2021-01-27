СМИ: ресторанам и отелям в России предложили снизить НДС

Рестораторам и отельерам в России решили снизить ставку НДС. Пока что такую возможность в правительстве лишь изучают, а налоговая служба анализирует вероятное влияние нововведения на бюджет и бизнес.

Сценарии тестируются разные, сообщила газета «Известия» со ссылкой на собственные источники. Базовым вариантом по ставке они указали 10%, однако окончательные расчеты еще не сделаны.

Анализом общеотраслевой налоговой нагрузки занялись в ФНС. Специалисты службы хотят рассчитать не только размер снижения ставки НДС, но конкретную пользу такой меры. Доклад в Минфин на эту тему планируют предоставить в течение месяца.

В Минэкономразвития подтвердили необходимость проработать дополнительную поддержку отрасли. Пресс-служба кабмина заметила, что в правительстве системно подходят к вопросам оказания помощи пострадавшим отраслям.

Участники рынка сочли подобную меру нужной для балансировки неравномерной налоговой нагрузки. По мнению экспертов, послабление поддержит как рестораторов, так и отельеров. Причем на потребительских ценах это вряд ли отразится.