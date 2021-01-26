Россиянам предложили курорты без «давки» на пляжах

На первом месте рейтинга, составленного онлайн-сервисом для бронирования жилья Tvil.ru и предоставленного редакции «Ленты.ру», оказался Санкт-Петербург. Средняя стоимость проживания в северной столице России составит три тысячи рублей за ночь. Альтернативой может стать отдых в Петрозаводске. За ночь в столице Карелии придется отдать около 5,5 тысячи рублей.

Для отпуска эксперты советуют обратить внимание на курорт Банное в Башкортостане. Ночь в отеле стоит около четырех тысяч рублей.

В рейтинг также вошли город в Тверской области Осташков (восемь тысяч рублей за ночь), Кисловодск (1,2 тысячи рублей), Зеленоградск (3,5 тысячи рублей), Новосибирск (2,5 тысячи рублей), Казань (одна тысяча рублей), Суздаль (2,7 тысячи рублей). Горнолыжный курорт Алтая «Манжерок» обойдется туристам в 10 тысяч рублей за ночь.