В Минпромторге заявили, что остановили необоснованный рост цен на подсолнечное масло и сахар, который наблюдался в России последние несколько месяцев. Изменение стоимости продуктов систематически отслеживают Росстат, налоговики и Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Власти намерены и дальше наблюдать за ситуацией с розничными ценами на основные продукты питания. Об этом сайту телеканала «Звезда» сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

По его словам, в результате переговоров с восемью с половиной тысячами компаний удалось добиться соглашения не завышать цены и зафиксировать их на одном уровне. К договоренности, подписанной Минсельхозом и Минпромторгом, в ближайшее время присоединятся и другие участники рынка.

«По тем, кто подписался под соглашением, по данным Федеральной налоговой службы, у нас цены ниже были установлены: где-то 44 рубля на сахар и порядка 100 рулей на подсолнечное масло. Росстат смотрит все торговые точки без исключения — у них цены несколько выше установленных, но мы видим и тенденцию к снижению, стабилизации», — сказал Евтухов.

Минпромторг рассчитывает, что подписание соглашений на другие продукты питания не понадобится.

Чиновники Минсельхоза начали переговоры о причинах роста стоимости с производителями мяса, рыбы и хлеба, которые в последнее время заявляли о повышении отпускных цен на продукты.