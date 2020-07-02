СМИ: банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

О наличии новой услуги пока заявили три банка. Они же и провели первые транзакции, сообщило издание.

Готовятся к запуску переводов через телефон и в Росбанке, а также в Московском кредитном банке. Сбербанк от комментариев отказался.

Пока сервис востребован для перечисления микрозаймов. В будущем его могут использовать для переводов выигрышей, страховки или даже денег от продажи автомобилей или недвижимости. Но больше всего новый b2c-сервис может быть удобен для выплат фрилансерам, а также курьерам и таксистам, уверены эксперты.

Система быстрых платежей Центробанка появилась в начале 2019 года. Первыми в ней запустили переводы по номеру телефона между физическими лицами. Услуга оказалась более чем востребованной. В будущем ожидается, что быстрые платежи станут доступны и при выплатах со стороны государства гражданам (пенсии, зарплаты и другие выплаты).