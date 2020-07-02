    02 июля 2020, 10:05

    СМИ: банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

    Эля Данилюк

    Российским банкам теперь разрешено переводить деньги от компаний физическим лицам по номеру телефона. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники в платежной сфере.

    О наличии новой услуги пока заявили три банка. Они же и провели первые транзакции, сообщило издание.

    Готовятся к запуску переводов через телефон и в Росбанке, а также в Московском кредитном банке. Сбербанк от комментариев отказался.

    Пока сервис востребован для перечисления микрозаймов. В будущем его могут использовать для переводов выигрышей, страховки или даже денег от продажи автомобилей или недвижимости. Но больше всего новый b2c-сервис может быть удобен для выплат фрилансерам, а также курьерам и таксистам, уверены эксперты.

    Система быстрых платежей Центробанка появилась в начале 2019 года. Первыми в ней запустили переводы по номеру телефона между физическими лицами. Услуга оказалась более чем востребованной. В будущем ожидается, что быстрые платежи станут доступны и при выплатах со стороны государства гражданам (пенсии, зарплаты и другие выплаты).