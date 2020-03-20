Переводы денег по номеру телефона в России станут бесплатными с 1 мая

Комиссия за переводы по номеру телефона в прошлом. С 1 мая россияне смогут переводить деньги без комиссии. Есть, правда, ограничения — больше 100 тысяч рублей в месяц бесплатно перекинуть не получится.

«Переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч рублей в месяц должны осуществляться банками без взимания платы», — говорится в пресс-релизе регулятора. Если перевод превысит ограничение, то комиссия составит не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей.

О том, что ЦБ не будет брать комиссию с банков за переводы по номеру телефона, стало известно еще в феврале. Первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова рассказала, что регулятор долго прорабатывал этот вопрос и пришел к выводу, что для переводов физических лиц по номеру телефонов нужно установить нулевой тариф.

Систему быстрых платежей запустили в январе 2019 года. Сейчас к ней подключено более 30 банков.