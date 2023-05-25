Эксклюзив 25 мая 2023, 12:53 «Ситуация в экономике проблемная». Депутат объяснил идею освободить ИП от страховых взносов Депутат Нилов: освобождение от страховых взносов поможет ИП в период низких доходов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Индивидуальные предприниматели вынуждены платить страховые взносы даже при полном отсутствии выручки. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сказал «360», что депутаты фракции ЛДПР предложили решить проблему и освободить бизнес от этой обязанности на период низких доходов.

Когда у ИП снижались доходы или работа останавливалась полностью, по закону они все равно делали страховые взносы. Депутат сказал, что владельцы бизнеса брали деньги из личного кармана, так как не зарабатывали совсем или намного меньше, чем раньше.

Реклама

«Этот вопрос очень часто витает в воздухе. Поэтому мы предлагаем, если у них доходы резко упали, деятельностью не занимаются, освободить их от уплаты страховых взносов», — объяснил он.

Законопроект направили в правительство, ответа пока не получали. Нилов отметил, что общая ситуация в экономике повлияла на доходы индивидуальных предпринимателей, хотя некоторые наоборот заработали больше. Например, те ИП, что стали производить и продавать востребованную продукцию.

«Но в целом ситуация в экономике проблемная», — сказал депутат.

В Подмосковье анонсировали еще одну меру поддержки бизнеса — выделение субсидий на оплату расходов для открытия дела по франшизе. Программу запустят с 1 июля.