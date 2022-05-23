Андрей Воробьев анонсировал новую поддержку бизнеса по франшизе в Подмосковье

Подмосковье продолжает реализовывать различные меры поддержки для бизнеса, это имеет принципиальное значение в новых экономических условиях. Еще один новый шаг в этом направлении — поддержка старта бизнеса по франшизе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Поддержка бизнеса у нас звучит практически на каждом совещании, потому что сегодня вопросы экономики, новой экономической политики области имеют принципиально важное значение. От этого зависят настроения в семьях, будущие перспективы, планирование», — сказал глава Подмосковья на заседании с региональным правительством.

Андрей Воробьев напомнил, что в особую категорию были выделены IT-направление, сельское хозяйство. В Московской области создано 117 проектов импортозамещения, они смогут дать почти 12 тысяч рабочих мест.

«Мы особое внимание уделили малому бизнесу. В частности, мы видим особую устойчивость, доходность, прибыльность для малого бизнеса тогда, когда используют франшизу. Смысл заключается в том, что мы помогаем в первом взносе, чтобы семьи, предприниматели могли начать свой устойчивый бизнес, могли принять сотрудников на работу», — добавил губернатор.

Глава Московской области также отметил, что в регионе был запущен большой опрос среди бизнесменов о том, что именно сегодня их беспокоит, мешает им. Исследование приурочили ко Дню предпринимателя, который отмечается 26 мая.

«Цель этого опроса — максимально упростить, оказать поддержку тем направлениям, которые сегодня бизнес реализует», — пояснил Воробьев.

Детали новой меры поддержки для бизнеса по франшизе представила зампред правительства региона, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Источник фото: телеканал «360»

«Подмосковье традиционно имеет очень большую долю в структуре экономики малого и среднего предпринимательства. Это треть нашей экономики. Там заняты 1,8 миллиона человек, и мы растем. За прошлый год прирастали хорошим темпом. Но часть бизнеса закрывается», — отметила она.

Сейчас предпринимателям выгодно и удобно открыть свой бизнес по франшизе, подчеркнула министр.

«Мы проанализировали совместно с Российской ассоциацией франчайзинга, как вы уже сказали, 90% бизнеса — выживаемость. Если ты открыл бизнес по франшизе, ты получаешь понятную модель, доходы, ты получаешь понятные стандарты», — добавила Зиновьева.

В частности, по ее словам, власти Подмосковья запускают субсидию на оплату расходов, которые несет предприниматель, для того чтобы начать этот бизнес. ИП нужно заплатить паушальный платеж — бонус, за то что он имеет право пользоваться франшизой, затем нужно приобрести оборудование по стандарту, заключить договор аренды, если это, например, точка в торговом центре.

«Так вот мы будем готовы субсидировать для наших предпринимателей 30% затрат, понесенных на открытие франшизы, — до 500 тысяч рублей, если это федеральная франшиза. А если это франшиза подмосковная — у нас 140 подмосковных франшиз существует, — то мы будем субсидировать до 50% затрат на открытие бизнеса по франшизе либо до одного миллиона рублей каждому предпринимателю», — рассказала министр.

Новая мера поддержки начнет действовать с 1 июля. Заявки можно будет подавать онлайн. К этому времени будут подобраны варианты франшиз на инвестпортале. После этого можно будет подобрать варианты размещения бизнеса, получить льготный заем от регионального фонда поддержки и субсидию по франшизе.