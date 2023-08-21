Деньги 21 августа 2023, 12:58 Ситибанк приостановит прием долларов и евро в кассах Ситибанк с 22 августа приостановит покупку долларов и евро в кассах Freepik

Читать 360tv в

Ситибанк принял решение приостановить покупку и прием долларов и евро в кассах. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

«С 22 августа для пакетов банковских услуг Citigold и CitiOne вносятся изменения в тарифы, временно прекращается покупка и прием валюты — евро и долларов США в кассах Ситибанка», — говорится в сообщении.

Реклама

С чем связана эта мера, пресс-служба Ситибанка не уточнила.

Ранее покупку и прием наличных евро и долларов у физических лиц также временно приостановил Райффайзенбанк в связи с необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка. Там пообещали вновь начать закупку валюты, когда позволит ситуация.

Кроме того, Центральный банк России сообщил о решении не закупать валюту на отечественном рынке до конца 2023 года. Эту меру регулятор обосновал необходимостью снижения волатильности финансовых рынков.