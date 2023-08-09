Деньги 09 августа 2023, 18:24 Центробанк решил не покупать валюту на внутреннем рынке до конца года ЦБ с 10 августа и до конца 2023 года не будет покупать валюту на внутреннем рынке РИА «Новости»

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Центральный банк России принял решение с завтрашнего дня и до конца 2023 года не покупать валюту на внутреннем рынке, чтобы зеркалировать операции Минфина, связанные с реализацией бюджетного правила. Об этом сообщили на сайте регулятора.

«Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков», — сказано в сообщении.

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При этом Банк России может пересмотреть решение и возобновить покупку иностранной валюты. Это будет зависеть от обстановки на финансовых рынках.

Также в финансовом учреждении отметили, что ЦБ не перестанет проводить на внутреннем рынке операции по продаже иностранной валюты, которые связаны с использованием средств Фонда национального благосостояния для их размещения в разрешенные финансовые активы в первом полугодии 2023 года в объеме 2,3 миллиарда рублей в день.

Ранее стало известно, что Банк России 15 августа запустит пилот с цифровым рублем на реальных операциях. В тестовом запуске будут участвовать 13 банков. Они будут открывать кошельки и осуществлять переводы цифрового рубля между клиентами, а также производить оплату товаров и услуг.