Систему быстрых платежей расширят в России

Взносы в пользу государства в России захотели проводить через Систему быстрых платежей. Проект, скорее всего, опробуют в 2022 году с участием пилотных банков.

О переходе платежей в бюджетную сферу через Систему быстрых платежей (СБП) сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, передает ТАСС. Проект делают совместно с казначейством. Предполагается, что россияне смогут с 2022 года делать взносы в бюджет через Систему быстрых платежей. Как раз в следующем году начнется тестирование системы с выплатами в пользу государства с пилотными банками.

По словам Скоробогатовой, такой принцип платежей повысит скорость зачисления и улучшит мониторинг средств.

Система быстрых платежей позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим пользователям вне зависимости от банка, в котором у клиента счет. Главное, чтобы карта была подключена к системе.

По состоянию на 2021 год к Системе быстрых платежей подключено более 200 банков. А за два года с момента запуска СБП через систему совершили 142 миллиона переводов на сумму более триллиона рублей.

При этом Центробанк собирается нарастить переводы через СБП к концу 2023 года.