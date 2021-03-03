Центробанк задумал нарастить переводы через Систему быстрых платежей

Банк России хочет нарастить долю денежных переводов между физическими лицами через Систему быстрых платежей (СБП). ЦБ поставил задачу увеличить количество операций с 15 до 25% к концу 2023 года.

Об этом говорится в новой версии проекта Стратегии развития национальной платежной системы на 2021–2023 годы. ЦБ разослал этот документ участникам рынка. Об этом сообщил РБК со ссылкой на три источника на платежном рынке.

Центробанк хочет, чтобы в 2021 году доля переводов между клиентами банков через СБП составила 18%, в 2022 году — уже 22%. К 2023 году к приему оплаты с помощью Системы быстрых платежей должно подключиться 100 тысяч торгово-сервисных предприятий малого и среднего бизнеса.

ЦБ также поставил задачу, чтобы доля операций по картам «Мир» в общем объеме операций с банковскими картами в России к концу 2023 года выросла до 27–30%. Сейчас она составляет 23%. Доля безналичных операций в денежном выражении по плану должна вырасти с 70 % до 74% в 2023 году.

Кроме того, доля передачи финансовых сообщений через российский аналог SWIFT (Система передачи финансовых сообщений) к концу 2023 года нужно увеличить до 25% в трафике внутрироссийских операций через SWIFT (сейчас — 18,8%).

«Показателей в проекте стратегии планируется достичь за счет реализации мероприятий, предусмотренных документом», — заявил изданию представитель Центробанка.

Среди них ключевых показателей развитие Системы быстрых платежей, применение инновационных технологий на платежном рынке, введение института небанковских поставщиков платежных услуг. ЦБ рассчитывает, что стратегию утвердят в ближайшее время.

СБП появилась в России в начале 2019 года. Пользователи могут переводить деньги между счетами разных банков по номеру телефона.