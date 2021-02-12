Международная платежная система PayPal намерена расширить свой функционал. Одна из новых опций, которая может появиться — торговля акциями. Об этом сообщил сайт Bloomberg со ссылкой на гендиректора компании Дэна Шульмана.

Новые продукты могут включать торговлю акциями и высокодоходные сберегательные счета, а также возможности оплаты счетов и услуги обналичивания чеков. Руководство PayPal полагает, что внедрение нового функционала приведет к увеличению активных пользователей до 750 миллионов к 2025 году.

В 2020 году из-за пандемии выросло количество онлайн-покупок. В результате площадка привлекла 72,7 миллиона новых пользователей. Доход компании составил 21,5 миллиарда долларов.

PayPal — крупнейшая международная дебетовая электронная платежная система. Она позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы.

В начале декабря Mastercard и Visa прекратили работать с Pornhub после скандала вокруг видео с детским насилием. Расследование подтвердило наличие на платформе роликов с насилием над несовершеннолетними.