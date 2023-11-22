Деньги 22 ноября 2023, 14:06 Силуанов рассказал о дефиците бюджета России в 2023 году Силуанов: дефицит бюджета России в 2023 году ожидается на уровне 1% ВВП РИА «Новости»

Читать 360tv в

Дефицит федерального бюджета России за 2023 год составит примерно 1% ВВП. Об этом рассказал глава Минфина Антон Силуанов. Его процитировал ТАСС.

«Около 1% ожидается», — сказал министр.

Реклама

Силуанов напомнил, что изначально дефицит бюджета ожидался на уровне 2%. Он пояснил, что процент понизился за счет дополнительных нефтегазовых доходов. Российская экономика работает. Темпы ее роста позволяют говорить о более высоких доходах бюджета, добавил Силуанов.

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о федеральном бюджете на следующий год и плановый период 2025–2026 годов. Решение приняли единогласно.

Доходы федерального бюджета в 2024 году прогнозируют на уровне 35,065 триллиона рублей. В 2025-м — 33,552 триллиона, а в 2026-м — 34,051 триллиона рублей. Согласно ожиданиям, дефицит бюджета в следующем году составит порядка 1,595 триллиона рублей.

По мнению депутата Госдумы Николая Арефьева, цифровой рубль поможет контролировать бюджетные расходы. По его словам, электронные деньги будут использовать так же, как бумажные.