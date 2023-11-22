22 ноября 2023, 14:06
Силуанов рассказал о дефиците бюджета России в 2023 году
Силуанов: дефицит бюджета России в 2023 году ожидается на уровне 1% ВВП
Дефицит федерального бюджета России за 2023 год составит примерно 1% ВВП. Об этом рассказал глава Минфина Антон Силуанов. Его процитировал ТАСС.
«Около 1% ожидается», — сказал министр.
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Силуанов напомнил, что изначально дефицит бюджета ожидался на уровне 2%. Он пояснил, что процент понизился за счет дополнительных нефтегазовых доходов. Российская экономика работает. Темпы ее роста позволяют говорить о более высоких доходах бюджета, добавил Силуанов.
Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о федеральном бюджете на следующий год и плановый период 2025–2026 годов. Решение приняли единогласно.
Доходы федерального бюджета в 2024 году прогнозируют на уровне 35,065 триллиона рублей. В 2025-м — 33,552 триллиона, а в 2026-м — 34,051 триллиона рублей. Согласно ожиданиям, дефицит бюджета в следующем году составит порядка 1,595 триллиона рублей.
По мнению депутата Госдумы Николая Арефьева, цифровой рубль поможет контролировать бюджетные расходы. По его словам, электронные деньги будут использовать так же, как бумажные.
Бюджет России
Деньги
Антон Силуанов
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