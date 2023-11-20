Деньги 20 ноября 2023, 17:52 Депутат Арефьев заявил, что цифровой рубль поможет избежать расходов бюджета не по назначению

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Депутат Госдумы Николай Арефьев в беседе с Lenta.ru сообщил, что цифровой рубль позволит контролировать расходы бюджетных средств, в том числе не по назначению. Он объяснил, что теперь все транзакции будут проводиться под наблюдением Центробанка.

При этом депутат добавил, что ничем особенным цифровой рубль не отличается. Он будет использоваться также, как бумажные деньги и безналичный расчет.

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«Если обычный ходит по всем коммерческим банкам, то цифровой будет эмитироваться, учитываться только ЦБ. Эта особенность открывает возможности для контроля за транзакциями», — сказал политик.

Если деньги выделялись, например, на школу, то ни в какое другое место они пойти не смогут, сообщил Арефьев.