Силуанов призвал воссоздать систему предсказуемости курса рубля

Россия должна вернуться к предсказуемому курсообразованию, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости». «Плавающий курс» давит на укрепление рубля, а это негативно влияет на бюджет.

Правительство видит беспокойство предприятий-экспортеров. Они напрямую зависят от экспортной выручки, которая стала сокращаться. Если какие-то компании захотят перейти на бартер в своих расчетах, то Минфин РФ препятствовать не будет, отметил Силуанов. Однако министерство собирается переводить расчеты во внешней торговле на национальную валюту.

«В сегодняшней ситуации необходимо воссоздать систему предсказуемости курсообразования, которая действовала в условиях бюджетного правила», — отметил он.

При возобновлении бюджетного правила закупка валюты должна проводиться в валюте дружественных стран, подытожил Силуанов.

Ранее финансовый аналитик Богдан Зварич рассказал о последствиях колебаний на валютном рынке для бизнеса. По его словам, это негативно сказывается на планах предпринимателей начинать новые проекты.