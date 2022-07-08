Аналитик предупредил о связанной с обвалом рубля ловушке

Колебания на валютном рынке — вне зависимости от их направления — сокращают возможности компаний строить планы дальнейшего развития и инвестиций. Об этом сообщил главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.

Рост волатильности валютных курсов, по его мнению, в значительной степени сказывается на компаниях, которые связаны с ВЭД. Это сокращает предсказуемость денежных потоков, отметил Зварич в беседе с агентством «Прайм».

Он также пояснил, что резкое ослабление рубля может оказать негативное влияние на инфляцию через удорожание импортных товаров.

При этом Зварич не исключил, что отечественная валюта может восстановить позиции в течение месяца. По словам аналитика, в этом случае рубль может вновь обновить многолетние максимумы.

В долгосрочной перспективе для стабильного удержания рубля выше 70 за доллар нужны фундаментальные перемены, отметил Зварич. К примеру, налаживание новых импортных цепочек.