Россияне станут чаще влезать в ипотеку. Квартиры будут только дороже

Жители России станут брать в разы больше денег в кредит, чтобы купить жилье. Процент ипотечного кредитования серьезно снизился, а цены на недвижимость стали из-за этого ползти вверх. Сограждане скоро увязнут в кредитах.

Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на материал рейтингового агентства «Эксперт РА», выдача ипотеки к концу 2020 года вырастет до 15%. Всего россияне наберут долгов на покупку жилья на сумму более трех триллионов рублей.

Ставка по ипотеке начала активно снижаться с середины 2019 года и достигла своего минимума в 9%. Застройщики работать себе в убыток не будут никогда — это рынок. Цены на квартиры и дома стали ползти вверх. Ставка меньше, а денег в банке теперь надо брать больше.

Средняя сумма ипотечного кредита в России уже выросла на 10%, и это еще не предел. Банки фиксируют и увеличение сроков выплаты ипотеки. Сейчас соотечественники должны банкам за жилье 7,5 триллиона рублей.

Это и не удивительно, ведь ранее стало известно, что с 2014 года в крупных городах России средняя стоимость квадратного метра жилья выросла на 38,6%.