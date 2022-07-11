Siemens, BMW и Lego разрешили «параллельно импортировать»

Список товаров для параллельного импорта в Россию расширили. В него вошла продукция брендов Siemens, BMW и Lego, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

В перечень товаров для параллельного импорта внесли несколько новых строк и убрали бренды, которые возобновили поставки в Россию.

«Главным образом речь идет о продукции брендов Siemens, BMW и LEGO, которые ранее объявили о полном уходе с российского рынка. Также изменения коснулись парфюмерных и косметических средств, станкоинструментальной продукции, аккумуляторов и другой продукции», — сообщили в Минпромторге РФ.

Анализ деклараций за период с 7 по 31 мая показал, что в Россию по каналам параллельного импорта завезли более 130 тысяч товаров на сумму свыше 1,8 миллиарда долларов: лодки, изделия из металлов и пластмасс, товары легкой промышленности и другие.

Роспотребнадзор объяснил «Известиям», что покупая товары, завезенные с помощью параллельного импорта, покупатели не лишаются своих прав на гарантийное обслуживание, замену товара или возврат денег.