Деньги 01 февраля 2023, 14:59 Швейцарские аналитики предсказали глобальный отказ от доллара Credit Suisse: центробанки разных стран отказываются от доллара в госрезерве РИА «Новости»

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Развивающиеся рынки по всему миру начали переходить от расчетов в долларах к национальным валютам, а центробанки многих стран отказываться от доллара как резервной валюты. Аналитики Исследовательского института швейцарского банка Сredit Suisse заявили об уходе от прежней экономики и спрогнозировали возможные варианты развития событий, рассказало РИА «Новости».

«Вероятность масштабного отказа от доллара США повышается», — предупредили авторы доклада «Будущее монетарной системы».

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Они объяснили утрату доверия высокой инфляцией в США большим дефицитом бюджета и госдолгом в 121,5% от ВВП. Центробанки также поняли, что доллар стал инструментом геополитики и утратил стабильность.

Доля этой валюты в мировых резервах уменьшилась с 80% в 1970-х годах до 58,8% в 2022 году. Страны создали торговые союза и начали покупать для расчетов национальную валюту своих партнеров. В качестве примера аналитики привели сделки России с Индией и Китаем, которые проводят в юанях и рупиях.

Специалисты банка Сredit Suisse рассчитали несколько вариантов развития событий, в том числе появление глобальной валюты, или «нового доллара». Самым вероятным они назвали появление многополярной финансовой системы с развитыми региональными рынками капитала, расширением торговли в национальных валютах и механизмами страхования.

Об уходе от доллара в международных расчетах также заявил японский экономист Дайсукэ Каракама. По его словам, это давняя тенденция, которая усилилась из-за украинского кризиса.