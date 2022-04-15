«Гегемония доллара даст трещину». Японский экономист предрек крах американской валюты

Уход от доллара в международных расчетах — долгосрочная тенденция, которую может ускорить ситуация с отключением России от SWIFT, заявил в интервью JB Press японский экономист Дайсукэ Каракама, сообщило РИА «Новости».

«Уход от доллара в глобальных валютных резервах — это долгосрочная тенденция, которая возникла уже давно. После начала кризиса на Украине она может усилиться», — написал главный экономист японского банка «Мидзухо».

В качестве аргумента он привел отчет Отдела валютной структуры официальных резервов иностранной валюты (COFER) МВФ. Из него видно, что доля доллара периодически достигает исторического минимума.

Со временем Россия адаптируется к блокировке SWIFT, а вот затягивание процесса ее отключения от этой системы грозит гегемонии доллара. Это даст надежду странам, которые опасаются санкций США, в том числе Китаю.

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«О возможности подключения России к китайской международной межбанковской платежной системе CIPS в связи с блокировкой SWIFT, где в основном используются доллары, говорилось с самого начала санкций. Если это войдет в норму, гегемония доллара даст трещину», — предупредил японский экономист.

В марте российские банки отключили от системы SWIFT. Отечественные специалисты уже анонсировали создание собственного аналога — система будет децентрализованной и независимой. Тем временем, депутаты Европарламента предупредили, что из-за отключения России от SWIFT европейские предприятия понесут убытки.