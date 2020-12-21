Шнуров рассказал, сколько получает за корпоративы

Музыкант Сергей Шнуров заявил, что не почувствовал спада спроса на участие в новогодних корпоративах из-за коронавируса. Он раскрыл в интервью сумму своих гонораров за такие выступления.

«Неплохо. Работа есть. У меня все в порядке», — сказал Шнуров в беседе с ТАСС, отвечая на вопрос о ситуации с корпоративами.

По его словам, он сильно не пострадал в 2020 году. Ведь планов активно гастролировать после тура с группировкой «Ленинград» в 2019 году не было. Шнуров дает два частных концерта в месяца и не выступает в новогоднюю ночь. Хотя в прошлом году сделал исключение из-за «огромных, существенных денег».

Музыкант и шоумен рассказал, что получает за один корпоратив около 11,5 миллиона рублей. Это примерно 150 тысяч долларов. Цены за последнее время не менялись.

На прошедшей неделе Шнуров в качестве главного продюсера телеканала RTVI принял участие в пресс-конференции президента Владимира Путина. Музыкант задал российскому лидеру два вопроса: почему российские хакеры не помогли Дональду Трампу выиграть на выборах президента США и как россиянин может описать свою жизнь без мата. После этого Шнуров столкнулся со шквалом критики, на которую в итоге ответил в стихотворной форме.