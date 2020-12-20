Шнуров ответил на критику вопроса к Путину матерным стихотворением

Музыкант и телепродюсер Сергей Шнуров опубликовал новое матерное стихотворение. Он ответил на критику, которая обрушилась на него за вопрос к Владимиру Путину во время большой пресс-конференции.

Певец начал свое стихотворение со слов о том, что его слава еще не померкла и он до сих пор продолжает «баламутить водоем».

«Алкоголик, тупой и пустой, как ведерко,

Я по-прежнему шатко стою на своем.

Не собьет меня ветер с маршрута моева:

Нет покоя коллегам, впал в ступор народ», — написал музыкант.

Шнуров признал, что задал плохой вопрос, который сделал плохо всем людям. Однако он не собирается каяться за это, потому что давно привык к роли плохого человека. Он признал, что его путь тернист, но нетруден, и отметил, что сейчас возглавил движение плохих людей — состоит в нем только он один из всей страны.

Во время большой пресс-конференции Владимира Путина Шнуров задал президенту два вопроса. Он поинтересовался, как простой человек может описать жизнь в России без мата, а также спросил, почему российские хакеры не помогли Дональду Трампу выиграть выборы президента США.

Путин назвал последний вопрос провокацией и отметил, что РФ никогда не вмешивалась в выборы США. Кроме того, он поблагодарил музыканта за то, что тот не начал материться прямо во время пресс-конференции.