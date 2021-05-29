Шансы доллара достичь отметки в 100 рублей оценили

Курс доллара в этом году вряд ли поднимется до 100 рублей. Также до конца 2021 года не будет массового исхода нерезидентов с российских рынков. Об этом в разговоре с РИА «Новости» заявил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.

«Зимы [не будет], хотя на фоне изменения климата превращение летнего града в снег вполне возможно. <…> Примерно с той же вероятностью я оцениваю наступление событий внешней турбулентности, которые могут придать цене доллара в рублях трехзначное значение, массовый исход нерезидентов с российских рынков или создание „ковидного занавеса“, которые предсказывают некоторые эксперты», — приводит агентство слова собеседника.

На этой неделе главный стратег индексной компании «Бета Финансовые Технологии» Арарат Мкртчян рассказал, что американский доллар уже не так силен, как 30 лет назад. По его словам, евро сейчас крепче, а Китай, Россия и другие страны начали переводить платежи в национальную валюту.

Финансист дал совет по диверсификации рисков: присмотреться к сырьевым товарам и золоту.