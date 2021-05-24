Сила американского доллара уже не та, что была 30 лет назад. У него появился конкурент — евро. Китай, Россия и другие развивающиеся страны стараются переводить платежи в локальную валюту. В качестве резервной стараются использовать евро. Доллар в какой-то мере становится «тихой гаванью».

Об этом агентству экономических новостей «Прайм» рассказал главный стратег индексной компании «Бета Финансовые Технологии» Арарат Мкртчян. По его мнению, конкурентами доллара стали, японская йена, английский фунт, швейцарский франк, канадский доллар и евро.

«У каждой альтернативы доллару, кроме евро, есть некоторые преимущества и существенные недостатки. Основные недостатки связаны с масштабом экономики представляющей ту или иную валюту или экономический перекос», — отметил Мкртчян.

Он уточнил, что канадский доллар зависит от добывающего сектора, фунт после Brexit и ожидаемого референдума независимости Шотландии перестал восприниматься как безопасная валюта.

Федеральная резервная система США пока способна управлять ожиданиями. Она не позволяет выскочить инфляции за планируемый диапазон. Но такой риск есть, и падение доллара к другим валютам представляется финансисту вполне реалистичным сценарием.

Поэтому, чтобы диверсифицировать риски Мкртчян посоветовал присмотреться к сырьевым товарам, золоту и европейской валюте.

21 мая после открытия торгов на Московской бирже курс евро поднялся на семь копеек и составил 89,98 рубля. Доллар прибавил в цене пять копеек и подошел к отметке в 73,57 рубля.