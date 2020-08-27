Покупателям могут запретить сдавать купленные в Сети товары

В следующем году утратят силу «Правила продажи товаров дистанционным способом». Их могут заменить новыми положениями, которые разрабатывает Минпромторг. Профильные объединения и розничные онлайн-площадки уже получили для изучения проект документа.

Бизнес просит запретить россиянам возвращать в семидневный срок купленные в Сети смартфоны, косметику, нижнее белье и сложную бытовую технику без изъянов и брака. По данным газеты «Известия», сейчас такой запрет действует только в сфере стационарной торговли. Онлайн площадки хотят, чтобы правила торговли в интернете уравняли с обычными магазинами. Эксперты считают, что делать этого нельзя, так как покупатели в Сети не имеют возможности видеть товар и у них должно сохраняться право вернуть то, что им не подошло.

В комитете Торгово-промышленной палаты (ТПП) по электронной коммерции выступают за уравнение правил онлайн-торговли со стационарной розницей. Председатель комитета Алексей Федоров сообщил, что в ближайшее время направит свое предложение в Минпромторг.

В одной из онлайн-компаний изданию сообщили, что в случае возврата, например, шампуня, продавец не сможет его выставить на продажу повторно. Ведь по сути, он уже был в употреблении.

В Минпромторге сообщили, что не получали обращение бизнеса, в Роспотребнадзоре — проекта нормативного акта.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ заявил, что предложение ТПП противоречит законодательству и интересам всей интернет-отрасли. По его мнению, ее бурный рост связан с легкостью оперативного возврата.

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов сообщил, что в целом возврат интернет-компаний составляет 3-15%. Он колеблется в зависимости от категории товара.

Во время периода самоизоляции интернет-торговля в Подмосковье стала в 6,1 раз популярнее.