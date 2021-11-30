Сенаторы поддержали увеличение МРОТ и прожиточного минимума в России

Закон об увеличении прожиточного минимума в России поддержан бюджетным комитетом Совета Федерации РФ. Если закон примет вся палата, МРОТ составит 13 890 рублей.

Закон о федеральном бюджете на три года, включающий нормы о росте МРОТ и прожиточного минимума, был поддержан бюджетным комитетом Совета Федерации РФ. Сама верхняя палата парламента рассмотрит документ 1 декабря.

Ранее внесенные президентом РФ Владимиром Путиным предложения повысить с 2022 года на 8,6% прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда одобрили в Государственной думе. Данный рост должен превысить при этом инфляцию.

В результате величина прожиточного минимума в целом по стране на душу населения в 2022 году может составить 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля, а МРОТ —13 890 рублей.

С 1 января 2022 года россияне столкнутся также с измененным порядком выплаты пенсий. Например, живущие на территориях с введенным режимом ЧС люди смогут получать денежные средства досрочно.